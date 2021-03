DJ MARKET TALK: Projeções do BCE para 2023 serão as mais importantes

(DJ Bolsa)--A nova ronda de previsões da equipa de economistas do Banco Central Europeu na quinta-feira não deve traçar um quadro de inflação de médio prazo radicalmente melhor, disse Konstantin Veit, gestor de portfólio de taxas do euro da Pimco. Veit antecipa revisões em alta das previsões de crescimento e inflação de 2021 e 2022 devido ao pacote de dezembro do BCE, a uma surpresa positiva para o produto interno ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

