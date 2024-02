DJ MARKET TALK: Projeções do NatWest parecem dececionantes

(DJ Bolsa)-- As ações do NatWest caíram na abertura do mercado mas passaram a subir esta sexta-feira, depois de o banco britânico ter apresentado projeções dececionantes para 2024 m conjunto com os resultados do quarto trimestre. A previsão de um retorno sobre os ativos tangíveis, ou ROTE, de 14%-16% no médio prazo foi abandonada, com o grupo a prever agora 12% no total de 2024 e mais de 13% em 2026, "o que pode dececionar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.