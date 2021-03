DJ MARKET TALK: Projeções para negócio farmacêutico da Bayer são sólidas

(DJ Bolsa)-- As projeções financeiras de médio prazo recentemente emitidas pela Bayer para o negócio farmacêutico são sólidas e alcançáveis, mas a aproximação do final das proteções de patentes dos medicamentos Xarelto e Eylea significa que há pouco potencial de subida para a divisão, diz o Commerzbank. As margens da divisão vão ser estimadas com cautela para os anos de 2021 a 2023,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

