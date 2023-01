DJ MARKET TALK: Projeto da Eni na Líbia vale o risco

(DJ Bolsa)-- O projeto de gás natural de $8 mil milhões da Eni na Líbia tem um breakeven relativamente baixo do preço do gás e justifica o risco de investir num país que tem mostrado instabilidade ao longo dos anos, diz o analista do Equita Massimo Bonisoli, numa nota de research. Com EUR20 por megawatts/hora, a assunção de preços de longo prazo do Equita, o projeto pode gerar uma média de EUR1,6 mil milhões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.