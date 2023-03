DJ MARKET TALK: Protestos em França não devem causar forte impacto na economia

(DJ Bolsa)-- Os protestos contra a reforma das pensões em França não devem ter um impacto duradouro na economia, já que o efeito de curto prazo será compensado por um crescimento mais forte no resto do ano, refere a economista-chefe para França da Oxford Economics, Daniela Ordonez, numa nota. De acordo com o cenário base da firma de research económico, a reforma das pensões será implementada no estado atual até... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.