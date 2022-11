DJ MARKET TALK: Protestos na China penalizam produção de iPhones da Apple

(DJ Bolsa)-- A Wedbush prevê que a Apple tenha agora falhas significativas no fornecimento de iPhones que podem "retirar cerca de 5% de unidades no trimestre e potencialmente até 10% dependendo das próximas semanas na China em torno da produção e protestos nas fábricas da Foxconn." Os analistas Dan Ives e John Katsingris referem que em muitas lojas da Apple está a haver uma escassez de iPhone 14 Pro de até 35%-40% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.