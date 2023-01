DJ MARKET TALK: Provável queda da inflação da Alemanha mista para o BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A provável queda do indicador principal da inflação da Alemanha em dezembro é uma boa notícia para os consumidores, mas é um cenário misto para o Banco Central Europeu, diz Oliver Rakau, economista-chefe da Oxford Economics para a Alemanha. Os dados a nível estadual indicam que a inflação pode ter abrandado para 8,6%, contra 10% em novembro, sobretudo graças à primeira fase da ajuda governamental ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.