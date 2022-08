DJ MARKET TALK: Provável recuperação do euro vai beneficiar algumas empresas

(DJ Bolsa)-- O euro deve recuperar, impulsionando empresas britânicas que têm receitas significativas na Zona Euro e empresas europeias com receitas em euros ou custos indexados a outras moedas, refere a Liberum. Nos próximos seis meses, o BCE deve continuar a aumentar as taxas de juro, enquanto o ritmo das subidas de taxas nos EUA e Reino Unido deve abrandar, referem analistas da firma numa nota. "Isto significa que a atual diferença de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

