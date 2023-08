DJ MARKET TALK: Próxima decisão do BCE pode ser compromisso com taxas

(DJ Bolsa)--Dadas as perspetivas económicas pouco promissoras e a antecipação de um alívio gradual da pressão inflacionista, o Banco Central Europeu deve deixar as taxas de juro inalteradas na reunião de setembro, disse Christian Reicherter, analista do DZ Bank Research. "Na verdade, prevemos que seja alcançado um compromisso monetário entre os doves e hawks do Conselho de Governação do BCE", escreveu Reicherter.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.