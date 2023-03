DJ MARKET TALK: Qatar Airways impulsionou encomendas de fevereiro da Airbus

(DJ Bolsa)-- A fabricante de aviões europeia Airbus recebeu 99 encomendas de aviões em fevereiro, um número que foi impulsionado pela renovação da encomenda de 77 aviões pela Qatar Airways, diz a analista da Jefferies Chloe Lemarie, numa nota de research. A Airbus concordou em reativar as encomendas da Qatar Airways depois de chegar a um acordo com a companhia aérea do Médio Oriente sobre uma longa disputa sobre tinta lascada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.