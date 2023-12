DJ MARKET TALK: Qualidade dos ativos dos bancos da Zona Euro pode cair em 2024

(DJ Bolsa)-- A qualidade dos ativos dos bancos da Zona Euro pode deteriorar-se gradualmente em 2024 devido à exposição a empréstimos de imobiliário comercial arriscados, diz o estratega de crédito do UniCredit Research Michael Teig, numa nota. O relatório do setor bancário mais recente por parte da Autoridade Bancária Europeia mostra que os bancos da Zona Euro continuam resilientes, mas a qualidade dos ativos dos empré... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.