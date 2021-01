DJ MARKET TALK: Quarentena de novembro foi leve para economia do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A queda de 2,6% do PIB de novembro no Reino Unido foi bastante suave, dado o confinamento nacional em vigor naquela altura, disse James Smith, economista do ING. "Embora isso não seja notícia agora, dá-nos uma base mais concreta com a qual podemos prever o impacto dos atuais confinamentos", disse o economista. Isso levanta a possibilidade de que os danos sejam menos graves agora, mas as restrições mais recentes vã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone