DJ MARKET TALK: Quebras de produção da BHP não preocupam - RBC

(DJ Bolsa)--O mau tempo foi o motivo das grandes quebras de produção de carvão da BHP no 1T, embora a produção de minério de ferro da mineradora tenha sido melhor do que o esperado durante o período de manutenção nas operações, disseram os analistas da RBC Capital Markets Tyler Broda e Kaan Peker numa nota. As operações de minério de ferro da BHP "continuam a manter um alto nível de desempenho"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.