DJ MARKET TALK: Queda da bitcoin penaliza lucros da Tesla

(DJ Bolsa)--A queda acentuada da bitcoin neste trimestre deve prejudicar os lucros da Tesla em cerca de $0,35 por ação, dizem os analistas do Credit Suisse Dan Levy e Trevor Young numa nota de research. A bitcoin caiu mais de 50% nos últimos três meses, e a Tesla terá provavelmente de assumir um prejuízo de cerca de $475 milhões vinculado ao infame investimento no início de 2021 em criptomoeda, dizem os analistas.

