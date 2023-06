DJ MARKET TALK: Queda da energia abranda inflação da Zona Euro; salários são problema

(DJ Bolsa)-- A queda dos preços da energia na Zona Euro está a levar a uma descida do preço elevado dos alimentos, o que vai reduzir mais a inflação nos próximos meses, diz o economista sénior do Commerzbank Christoph Weil numa nota. Até ao segundo semestre do ano, as empresas já terão passado aos consumidores grande parte dos aumentos de preços relacionados com os custos energéticos, diz, acrescentando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.