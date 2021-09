DJ MARKET TALK: Queda da força laboral britânica pode penalizar PIB pós-pandemia

(DJ Bolsa)-- A força laboral do Reino Unido diminuiu 1,6% desde o início da pandemia, principalmente devido à queda da participação no mercado de trabalho e à menor migração, diz Sanjay Raja, economista sénior do Deutsche Bank. Algumas pessoas saíram da força laboral durante a pandemia devido a reformas antecipadas, retorno aos estudos ou simplesmente devido a estarem desencorajadas, diz. Na frente da migraç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

