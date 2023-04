DJ MARKET TALK: Queda da indústria transformadora dos EUA reflete fraca procura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A queda de 0,5% em cadeia da produção da indústria transformadora dos EUA em março, divulgada esta sexta-feira, é mais uma indicação de que o ímpeto económico está a abrandar à entrada do segundo trimestre de 2023, refere Andrew Hunter, economista-chefe adjunto para os EUA da Capital Economics, numa nota. A fragilidade de março reflete descidas abrangentes, incluindo nos bens duradouros, metais,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.