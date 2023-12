DJ MARKET TALK: Queda da inflação britânica faz avançar expectativas de cortes do BOE

(DJ Bolsa)-- Olhando para as expectativas das taxas de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, esta quarta-feira, vê-se uma crescente confiança de que os cortes das taxas podem começar já em março, de acordo com Danni Hewson, responsável de análise financeira da AJ Bell. De facto, por volta desta altura no próximo ano, o cenário económico pode parecer muito diferente, com mais de um em 10 mercados de fundos a apostarem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.