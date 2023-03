DJ MARKET TALK: Queda da inflação da Zona Euro não impede BCE de subir taxas

(DJ Bolsa)-- A diminuição da inflação da Zona Euro em março devido à queda dos preços da energia não foi uma surpresa e mantêm-se os receios sobre outros componentes, diz o economista sénior do ING Bert Colijn numa nota. A inflação dos bens alimentares continua elevada. Embora isso deva melhorar nos próximos meses, as pressões ascendentes dos salários também continuam, o que é preocupante,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.