DJ MARKET TALK: Queda da inflação de França é notícia bem-vinda

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação de França mostram que os preços no consumidor estão a abrandar em todas as categorias, diz a economista sénior do ING Charlotte de Montpellier numa nota. A inflação da energia caiu acentuadamente para 2% em termos homólogos, embora continue positiva ao contrário de alguns outros países, graças ao limite do preço de energia imposto pelo governo de França em 2022....