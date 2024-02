DJ MARKET TALK: Queda da inflação subjacente reforça argumentos dos doves do BCE

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis do Banco Central Europeu devem estar satisfeitos com a descida contínua da inflação da Zona Euro, que abrandou para 3,3% em janeiro face a 3,4% no mês anterior, refere o economista sénior do Commerzbank Christoph Weil numa nota. A leitura revela que a pressão ascendente da inflação subjacente continua a recuar e que os doves do BCE devem ver reforçados os apelos para cortes rápidos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.