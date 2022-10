DJ MARKET TALK: Queda da massa laboral mantém mercado do R Unido restrito

(DJ Bolsa)-- Embora haja sinais preliminares de que o mercado de trabalho do Reino Unido está a abrandar, o deficit da oferta de mão-de-obra está a mantê-lo excecionalmente restrito, disse Ruth Gregory, economista do Reino Unido da Oxford Economics, numa nota de research. Houve alguns sinais preliminares de que o enfraquecimento da economia estava a refletir-se no abrandamento da procura por mão-de-obra, já que o número de pessoas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.