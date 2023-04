DJ MARKET TALK: Queda da produção trimestral da Glencore deve-se a alienações

(DJ Bolsa)-- Os números da produção da Glencore no primeiro trimestre foram categorizados pela empresa como em linha com as expectativas -- e embora a produção tenha caído na maioria das commodities, isto foi parcialmente causado pelo efeito das alienações de ativos, sobretudo o zinco, diz o Citi. Talvez mais relevantemente, a empresa de mineração e trading adiantou uma orientação de que o EBIT do negó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.