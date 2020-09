DJ MARKET TALK: Queda das ações consistente com outlook positivo de longo prazo

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações descem depois da promessa da Reserva Federal dos EUA de manter as taxas baixas durante os próximos anos, algo que a Canaccord diz ser "consistente com o rumo gradual que deverá impulsionar os mercados nos próximos 6-12 meses". A corretora culpa a incerteza eleitoral nos EUA, a Covid-19 e a geopolítica. "A nossa tese fundamental continua a ser positiva, suportada pela política ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone