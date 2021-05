DJ MARKET TALK: Queda das ações da Vodafone pode ser reação "levemente exagerada"

(DJ Bolsa)-- Os resultados do Grupo Vodafone para 2021 e as perspetivas para o próximo ano dececionaram o mercado, mas a queda do preço das ações pode ser uma "reação exagerada", disse o analista da Hargreaves Lansdown William Ryder. O grupo de telecomunicações britânico reportou um Ebitda ajustado abaixo das previsões do consenso, e a perspetiva para o free cash flow é menor do que o antecipado. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

