DJ MARKET TALK: Queda das encomendas industriais da Alemanha é sinal de recessão

(DJ Bolsa)--A queda das encomendas industriais da Alemanha mostra que a leitura positiva do crescimento do PIB da semana passada para o terceiro trimestre foi uma das últimas luzes para a economia do país, disse o chefe global de macro do ING, Carsten Brzeski. As encomendas industriais caíram 4,0% em cadeia. "No início do ano, as carteiras de encomendas industriais alemãs estavam bastante preenchidas e forneciam um seguro anti-recessã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.