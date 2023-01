DJ MARKET TALK: Queda das encomendas não deve afetar produção da Alemanha

(DJ Bolsa)-- A forte queda das encomendas industriais da Alemanha em novembro não deve ter ainda impacto na produção, visto que a maior parte das empresas do setor ainda tem muitas encomendas por preencher dos últimos dois anos, diz Ralph Solveen, economista sénior do Commerzbank, numa nota. A queda das encomendas é um sinal de enfraquecimento da procura à medida que a economia mundial vai abrandando, mas as vendas reais de novembro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.