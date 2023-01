DJ MARKET TALK: Queda das encomendas não deve impactar produção industrial

(DJ Bolsa)--A queda acentuada das encomendas das fábricas alemãs em novembro ainda não está a ter um grande impacto na produção, já que a maioria das empresas industriais ainda tem grandes carteiras de encomendas acumuladas nos últimos dois anos, disse o economista do Commerzbank Ralph Solveen. A queda das encomendas é um sinal de queda da procura à medida que a economia global desacelera, mas as vendas reais de novembro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.