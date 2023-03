DJ MARKET TALK: Queda das expectativas da inflação é bem-recebida pelo BCE

(DJ Bolsa)-- As expectativas da inflação média das famílias da Zona Euro para os próximos três anos caíram para 2,5% em janeiro face a 3% em dezembro, de acordo com a sondagem de expectativas do consumidor do BCE, enviando um sinal dovish de um indicador crucial para as próximas decisões do Banco Central Europeu, dizem os economistas do Citi numa nota. A sondagem tem um registo histórico muito curto, o que faz com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.