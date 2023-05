DJ MARKET TALK: Queda das expectativas de desemprego pode levar BOE a subir taxas

(DJ Bolsa)-- A mais recente sondagem ao consumidor do Bank of America revela que as expectativas sobre a taxa de desemprego do Reino Unido desceram enquanto o sentimento económico melhorou face aos níveis de 2022, diz o economista do BofA para o Reino Unido Robert Wood numa nota. "Isto sugere que as recentes subidas na taxa de desemprego poderão não continuar", refere. Estes desenvolvimentos, juntamente com expectativas de inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.