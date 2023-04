DJ MARKET TALK: Queda das expectativas de inflação não deve alterar rumo do BCE

(DJ Bolsa)-- A queda das expectativas de inflação no consumidor da Zona Euro não deve ser suficiente para que o Banco Central Europeu suspenda o atual ciclo de restrição, refere Angel Talavera, diretor de economia europeia da Oxford Economics, numa nota. Os consumidores da Zona Euro esperam que os preços aumentem 4,6% no próximo ano, prevendo uma inflação de 2,4% a três anos, de acordo com o BCE. São prová... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.