DJ MARKET TALK: Queda das exportações da China terá abrandado em setembro - sondagem

(DJ Bolsa)-- As exportações da China terão caído 7,5% em termos homólogos em setembro, abrandando a descida face aos 8,8% de agosto, de acordo com a previsão média dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. As importações devem ter recuado 5,0% homólogos no mês passado, com a queda também a desacelerar face aos 7,5% de agosto. O superavit comercial da China terá ficado nos $71,8 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.