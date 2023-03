DJ MARKET TALK: Queda das inflações nacionais pode pressionar yields da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A inflação volta a estar no foco dos mercados, com sinais de persistência da inflação subjacente a ensombrarem a queda prevista do indicador principal, diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank, numa nota. "Os dados nacionais de hoje [quinta-feira] referentes a março devem estar no centro das atenções e dar algumas pistas para o importante IHPC da Zona Euro na sexta-feira", diz. Na agenda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.