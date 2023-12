DJ MARKET TALK: Queda das yields, desconto de cortes parecem contraproducentes para Fed

(DJ Bolsa)-- A queda massiva das yields dos Treasurys e a expectativa de cerca de quatro cortes das taxas pela Reserva Federal no próximo ano andam em sentido contrário ao interesse da Fed, diz Volker Schmidt, gestor sénior de portefólio da Ethenea Independent Investors, numa nota. "Isto deixa as condições financeiras menos restritas e faz com que seja mais difícil para o banco central abrandar a economia dos EUA", diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.