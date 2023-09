DJ MARKET TALK: Queda das yields dos Treasurys favorece ações de crescimento

(DJ Bolsa)-- Com a Reserva Federal dos EUA finalmente a aproximar-se da conclusão do ciclo de subida dos juros, é provável que as yields dos Treasurys a 10 anos estabilizem e diminuam no próximo ano, o que tem implicações importantes para as avaliações de ações, afirmam analistas da ClearBridge Investments. "As ações com características defensivas e de crescimento tendem a beneficiar da queda das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.