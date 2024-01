DJ MARKET TALK: Queda das yields suporta ativos de rendimento fixo da Europa

(DJ Bolsa)-- A queda das yields deve dar algum suporte aos ativos de rendimento fixo da Europa este ano, sobretudo quando comparado com os EUA, onde o consumo privado forte continua a manter a economia resiliente, diz David Zahn, responsável da Franklin Templeton para o rendimento fixo na Europa. A gestora de ativos espera que o Banco Central Europeu corte as taxas antes da Reserva Federal dos EUA, uma vez que terá de responder ao crescimento mais fraco.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.