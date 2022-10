DJ MARKET TALK: Queda do deficit comercial positiva para PIB dos EUA

(DJ Bolsa)-- A melhoria do comércio internacional reforça as perspetivas de crescimento do PIB dos EUA, referem Tim Quinlan e Shannon Seery, do Wells Fargo, num relatório sobre os dados de agosto, que revelaram um deficit comercial de $67,4 mil milhões, abaixo dos $70,5 mil milhões revistos de julho. "A forte queda até à data pode ser atribuída a um crescimento mais lento das importações em específico e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.