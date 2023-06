DJ MARKET TALK: Queda do desemprego deixa pressão sobre o BOE

(DJ Bolsa)-- Um mercado laboral mais restrito e subida dos salários vão apenas contribuir para a pressão sobre o Banco de Inglaterra, ou BOE, antes da reunião do banco central na próxima semana, escreve Ashley Webb, da Capital Economics, numa nota. O desemprego caiu e os salários médios subiram nos três meses até abril, mostraram dados do gabinete nacional de estatísticas, ou ONS, esta terça-feira, enquanto as vagas laborais desceram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.