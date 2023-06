DJ MARKET TALK: Queda do Ifo abre caminho a corte das previsões do PIB alemão

(DJ Bolsa)-- A queda do índice alemão Ifo de junho foi mais forte que o esperado, penalizada pelas empresas que reviram as expectativas empresariais para os próximos seis meses significativamente em baixa, refere o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer. O clima empresarial caiu em todos os setores, com a descida da indústria a destacar-se, indicando que a economia orientada para as exportações está a ser cada vez mais penalizada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.