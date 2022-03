DJ MARKET TALK: Queda do Ifo da Alemanha destaca incerteza na frente energética

(DJ Bolsa)--O outlook económico da Alemanha pode manter-se ou cair dependendo de se o petróleo e o gás russos continuarão a fluir para a Europa Ocidental ou não, disse o Commerzbank. A economia da Alemanha está exposta a altos riscos nesse capítulo, e qualquer movimento que interrompa o fornecimento de energia atual pode levar a uma desaceleração económica brusca, disse o banco alemão. Se houvesse um boicote ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone