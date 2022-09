DJ MARKET TALK: Queda do Ifo sinaliza recessão mais profunda que previsto

(DJ Bolsa)-- A queda elevada do índice de clima empresarial Ifo da Alemanha em setembro acrescenta aos sinais sombrios em torno da economia do país, numa altura em que os receios sobre os preços da energia e a queda dos rendimentos reais afetam a confiança, diz Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics para a Europa, numa nota. A queda do Ifo sugere que a recessão será mais profunda e mais alargada do que a maior parte ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

