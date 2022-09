DJ MARKET TALK: Queda do IPC dos EUA não mudará expectativas de subida de 75pb

(DJ Bolsa)-- Salvo uma surpresa significativamente descendente, o relatório do IPC dos EUA não vai mudar o outlook de mais uma subida de 75 pontos base das taxas de fundos da Fed na reunião de setembro do FOMC, diz Allison Boxer, economista da Pimco, numa nota. "A recente descida do preço das commodities deve levar a uma leitura negativa do IPC em cadeia; contudo, pensamos que o subjacente será semelhante ao mês passado -- em baixa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

