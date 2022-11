DJ MARKET TALK: Queda do IPP alemão cria expectativa sobre pico do IPC

(DJ Bolsa)-- Os preços no produtor da Alemanha caíram em cadeia em outubro pela primeira vez em quase um ano e meio, diz Ralph Solveen, economista sénior do Commerzbank, numa nota. A taxa homóloga desceu significativamente para 34,5% em outubro, face a 45,8% em setembro. Embora esta descida se deva sobretudo aos preços mais baixos da energia, os dados desta segunda-feira dão razão às expectativas de a taxa de inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.