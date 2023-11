DJ MARKET TALK: Queda do PIB da Zona Euro vai fazer recuar a inflação

(DJ Bolsa)-- O abrandamento da economia da Zona Euro, refletido na contração de 0,1% no terceiro trimestre, terá um efeito desinflacionista na economia, segundo Robert Greil, estratega-chefe da Merck Finck. A recessão técnica provavelmente já começou no verão, tanto na Zona Euro como na sua maior economia, a Alemanha, disse. Também torna cada vez mais improvável o aumento das taxas do BCE, e um primeiro corte poderá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.