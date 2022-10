DJ MARKET TALK: Queda do PIB do Reino Unido marca início da recessão - GAM

(DJ Bolsa)-- A queda inesperada do produto interno bruto do Reino Unido em agosto "deve representar o início de um abrandamento mais pronunciado", diz Charles Hepworth, diretor de investimento da GAM Investments. Os economistas previam um crescimento ligeiro de 0,1% do PIB, mas em vez disso houve uma contração de 0,3% em cadeia, devido à fragilidade do setor industrial, disse o ONS esta quarta-feira. "Apesar do mantra de 'crescimento,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.