DJ MARKET TALK: Queda do preço da energia deve aumentar consumo na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A queda sustentada do preço da energia deve permitir que os consumidores da Zona Euro gastem mais noutros itens este ano, diz o economista-chefe do Berenberg, Holger Schmieding, numa nota. A inflação da energia foi o principal catalisador dos aumentos dos preços que começaram há dois anos quando a Rússia invadiu a Ucrânia, elevando os custos para as famílias e os custos industriais, diz Schmieding. Mas a normalizaç...