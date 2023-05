DJ MARKET TALK: Queda do rating soberano de França surpreende

(DJ Bolsa)-- A decisão da Fitch Ratings de baixar a notação de França para AA-, face a AA, com outlook estável, não foi totalmente inesperada, embora tenha no entanto um certo elemento de surpresa, disse Christian Lenk, analista do DZ Bank. "Os motivos citados são conhecidos há muito tempo", disse Lenk. Na revisão de sexta-feira, a Fitch Ratings apontou que as métricas orçamentais de França sã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.