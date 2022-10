DJ MARKET TALK: Queda do sentimento económico confirma ligeira contração na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A nova queda do indicador de sentimento económico da Comissão Europeia em outubro contribui para os sinais de que a economia da Zona Euro está em contração, diz o economista sénior para a Europa da Capital Economics Jack Allen-Reynolds, numa nota. A descida para 92,5 pontos em outubro face a 93,6 pontos em setembro deixou o indicador no nível mais baixo desde novembro de 2020, consistente com uma ligeira contraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.