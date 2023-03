DJ MARKET TALK: Queda do SVB não deve provocar colapso económico geral

(DJ Bolsa)-- A queda do Silicon Valley Bank pode provocar mais insolvências, mas é improvável que a turbulência atual resulte num forte golpe económico, disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander US Capital Markets. Os bancos podem restringir as posições de empréstimo, e um impacto persistente no mercado de ações também pode afetar a confiança do consumidor, disse Stanley. "Existem caminhos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.