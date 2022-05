DJ MARKET TALK: Queda dos lucros ajustados da Telefónica deve aliviar

(DJ Bolsa)-- Melhorias graduais vão conjugar-se para reduzir a queda dos lucros ajustados da Telefónica ao longo do ano fiscal, dizem Georgios Ierodiaconou e Martin Hammerschmidt, analistas do Citi, numa nota. Os analistas esperam que as melhorias das receitas de serviços -- graças ao plano de restruturação -- surjam no segundo trimestre, e a queda de custos associados à transmissão da liga espanhola melhorem o ímpeto.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

